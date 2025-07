Espagne: Le congrès du PP prudent sur la question du Sahara

En Espagne, le Parti populaire a tenu son 11e congrès du 4 au 6 juillet. Première force politique dans les deux chambres du Parlement, le parti a présenté aux participants un document résumant ses priorités.

Concernant la question du Sahara, le PP s'est limité à l'essentiel, appelant au «respect du droit international et des résolutions des Nations unies concernant le Sahara occidental».

Pour rappel, dans son programme pour les législatives anticipées du 23 juillet 2023, le PP avait exprimé son soutien «aux efforts des Nations unies au Sahara occidental en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et acceptable pour les parties». Les Populaires avaient alors souligné «les responsabilités» de l'Espagne «envers le peuple sahraoui».

Tout comme dans le programme électoral de 2023, le nouveau document, consulté par Yabiladi, n'évoque pas l'organisation d'un «référendum d'autodétermination du peuple sahraoui». Une revendication qui figurait dans les programmes du parti sous les présidences de José Maria Aznar et Mariano Rajoy.

Le document du congrès du PP, des 4 et 5 juillet, plaide pour une «relation la plus équilibrée possible avec le Maroc et l'Algérie, car nous aspirons à la stabilité au Maghreb».

Le Polisario avait déjà réclamé au chef du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, d'annuler la décision de Pedro Sanchez d'appuyer l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara occidental.

Une délégation du Front, conduite par son représentant en Espagne, a assisté à la séance d'ouverture du congrès du PP.

En cas d'élections législatives anticipées, les sondages prévoient une victoire du Parti populaire.