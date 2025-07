Jour deux de Jazzablanca : Seu Jorge fait groover, Kool & The Gang célèbre

Le deuxième jour de la 18ème édition de Jazzablanca a enflammé la foule et les festivaliers, avec une programmation qui criait «C’est vendredi, faisons la fête». Et la fête a commencé lentement mais sûrement, d'abord avec de la musique classique jouée à la guitare par le guitariste polonais de fingerstyle percussif, compositeur et producteur Marcin Patrzałek.

Connu sous son nom de scène Marcin, le jeune guitariste a enchanté le public sur la Scène 21 avec une véritable magie de la guitare, jouant des arrangements de grandes pièces classiques, des arrangements rock et des compositions originales. «Je suis ici pour montrer qu’un seul instrument, une guitare, peut remplir une scène comme celle-ci», a-t-il déclaré à une foule en délire qui en redemandait.

Marcin se produisant lors du deuxième jour de Jazzablanca. / Ph. Ilham Fouwad Photography / Yabiladi

Avec lui, le public a apprécié un certain nombre d'arrangements acoustiques solo pour guitare, comme Carmen, avant qu'il ne termine son set avec le Requiem de Mozart.

La pop samba brésilienne débarque à Jazzablanca

Après ce début élégant et émouvant, l'énergie est montée d'un cran. C'était l'heure de la pop samba brésilienne. Et qui mieux que le Brésilien Seu Jorge pour donner le ton à la Scène Anfa Casablanca, à partir de 21h.

Le spectacle s'est ouvert avec un trio de cuivres éblouissant avant que Seu Jorge ne monte sur scène et que la fête commence vraiment. Il a chanté un mélange de ses classiques et de ses nouveaux succès, Carolina à la guitare acoustique, Everybody Loves the Sunshine, que le public a reconnu dès la première note.

Derrière lui, les trompettistes dansaient en rythme, et Jorge lui-même a improvisé quelques pas de danse.

Le chanteur brésilien Seu Jorge à Jazzablanca. / Ph. Ilham Fouwad Photography / Yabiladi

Le spectacle n'aurait pas été complet sans un moment bossa nova, une spécialité brésilienne qui mêle la samba au jazz. Le groupe de Seu Jorge a chacun eu son moment de gloire : solos de flûte, guitare électrique, trombone, basse, clavier, saxophone et trompette ont permis à chaque musicien de briller.

Seu Jorge a terminé le spectacle avec une révérence émue au public venu en masse à Jazzablanca pour voir l'icône brésilienne.

Faire la fête avec Kool & The Gang

Ensuite, c'était l'heure de pointe : les légendes américaines de la soul et du funk Kool & The Gang, offrant un spectacle qui a transporté le public à travers des décennies de groove et d'énergie festive.

Dès qu'ils sont montés sur scène, l'ambiance était pure magie. Ce n'était pas juste un concert, c'était une véritable célébration. «Êtes-vous prêts à faire la fête avec Kool & The Gang ?» et «Préparez-vous !» ont retenti alors que les fans dansaient, applaudissaient et chantaient toute la nuit.

La musicalité était au premier plan, avec des solos de cuivres enflammés illuminant la scène, une ligne de basse funky gardant le tout ancré, et des solos de guitare électrique et de batterie mettant le feu à la foule.

Ils sont passés d'un tube à l'autre sans effort : Fresh, Too Hot (le public criant «run for shelter»), et Get Down On It, qui a fait lever tout le monde. Le public a tellement apprécié qu'ils l'ont joué deux fois.

Kool and The Gang sur scène à Jazzablanca. / Ph. Ilham Fouwad Photography / Yabiladi

Des moments nostalgiques ont suivi avec Joanna, que Kool & The Gang a dédiée «à toutes les dames», et Cherish the Love, qui s'est transformé en un chant émouvant éclairé par une mer de lampes de poche de téléphones. Les générations plus âgées ont été particulièrement touchées par cette ballade intemporelle.

À partir de là, le groupe a emmené le public dans un voyage virtuel en Jamaïque avec Let’s Go Dancing (Ooh La La La) avant de revenir au disco avec Ladies’ Night. Du début à la fin, ce fut une célébration totale.

Et juste quand on pensait que ça ne pouvait pas être mieux, Kool & The Gang a clôturé son set avec Celebration, un final parfait pour une nuit pleine de joie, de groove et de danse. Comme lors de la soirée d'ouverture, le deuxième jour de Jazzablanca s'est terminé par une pluie de confettis, signalant la fin du spectacle, mais pas celle de la fête.

Ce soir, la célébration continue avec nul autre que les Black Eyed Peas au programme pour le troisième jour.