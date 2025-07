Défense : Nouvel accord militaire entre le Maroc et une société américaine

L'Administration de la Défense nationale a officialisé, hier, un accord stratégique avec la société américaine L3Harris Technologies. Ce partenariat a pour objectif de «renforcer les capacités du Maroc en matière de C-130, un avion militaire de transport de troupes et de matériels de fabrication américaine, et d'approfondir la collaboration entre nos industries», a déclaré Mme Cutrona, Chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis à Rabat, sur la plateforme X.

Elle a ajouté que cet accord constitue «une étape clé dans le partenariat américano-marocain en matière de défense et d'aérospatiale. Ensemble, les États-Unis et le Maroc œuvrent pour rendre nos deux pays plus sûrs, plus forts et plus prospères».

La société L3Harris Technologies équipe déjà les F-16 des Forces armées royales (FAR) avec des systèmes d'armes intelligents, permettant ainsi aux pilotes de doubler la capacité de munitions transportées par leurs avions.

Depuis plusieurs mois, les FAR explorent la possibilité d'intégrer de nouveaux avions de transport militaire à leur flotte de C-130 Hercules, fabriqués par l'américain Lockheed Martin. Des pilotes marocains ont d'ailleurs testé le C-390 Millennium de la société brésilienne Embraer.