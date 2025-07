MRE : Le Maroc opère un vaste mouvement consulaire, 45% des postes aux femmes

Le ministère des Affaires étrangères a lancé l'un des plus importants remaniements consulaires de la dernière décennie, renouvelant 22 postes sur 62. Ce redéploiement touche un tiers du réseau consulaire, dans le but de mieux répondre aux attentes des Marocains résidant à l'étranger.

Ce mouvement concerne principalement les grandes zones de concentration de la diaspora marocaine, notamment en Europe de l'Ouest : la France (13 postes sur 17), l'Italie (3 postes sur 7), l'Espagne (2 postes sur 12) et la Belgique (1 poste sur 3). En Amérique du Nord, un nouveau consul général a été nommé à New York.

Le choix de ces pays répond à des critères précis, reflétant les priorités du ministère en fonction de la présence marocaine à l'étranger. Là où la communauté est nombreuse, l'État marocain se doit d'être présent et efficace.

En juin 2024, le ministère avait déjà procédé à la nomination de nouveaux consuls généraux en Tunisie, Mauritanie, Émirats arabes unis et même en Algérie.

45% des postes attribués à des femmes

Ce mouvement se distingue également par une avancée en matière de parité, avec 10 femmes nommées sur les 22 nouveaux postes (soit 45%), portant ainsi à 38% la proportion de femmes parmi les consuls généraux marocains. Cette évolution témoigne de la volonté du ministère de promouvoir l'égalité des chances et de valoriser les compétences féminines dans les postes à responsabilité.

Pour rappel, en juin 2024, 33% des 15 consuls généraux nommés étaient des femmes. La représentation féminine dans le corps diplomatique a progressé, passant de 28% en 2022 à 37% en 2023. Au Maroc, les femmes occupent moins de 30% des postes de haute responsabilité dans la fonction publique, comme l'a révélé une conférence du Secrétariat général du gouvernement le 8 mars dernier, lors de la Journée internationale des droits des femmes.

Ces nominations visent également à équilibrer l'expérience et le renouvellement des cadres, avec l'accession de 11 nouveaux profils à des postes de consuls généraux pour la première fois, après un parcours significatif au sein du ministère ou du réseau diplomatique et consulaire. Par ailleurs, 7 consuls généraux ont été redéployés, et 4 autres ont repris des fonctions déjà exercées.

Cette dynamique de renouvellement a pour objectif de doter les représentations consulaires marocaines de profils capables de répondre aux attentes croissantes de la communauté marocaine à l'étranger, dans un esprit d'efficacité, de proximité et de service public.