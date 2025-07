Elections partielles : Le PAM, RNI et Istiqlal remportent 64% des sièges

Le ministère de l’Intérieur a organisé, le 1er juillet, de nouvelles élections partielles au niveau des communes, avec 82 sièges en jeu. Sans surprise, le scrutin a largement favorisé les partis de la majorité gouvernementale actuelle.

Selon les résultats officiels, le Parti Authenticité et Modernité (PAM) s'est imposé avec 22 sièges, soit 27% des voix. Il est suivi par le Rassemblement National des Indépendants (RNI), qui a obtenu 20 sièges, représentant 24%. Le Parti de l'Istiqlal complète le podium avec 19 sièges, soit 23%.

Ces résultats confirment la dynamique victorieuse des trois formations de la majorité, déjà illustrée lors des précédentes élections législatives partielles, organisées après l'annulation du scrutin du 8 septembre 2021 par la Cour constitutionnelle.

Seul le Mouvement Populaire a su tirer son épingle du jeu parmi les partis d'opposition, remportant 10 sièges, soit 12%. Les autres formations ont peiné à s'imposer. Le Parti de la Justice et du Développement (PJD) n'a décroché que 4 sièges. Le retour d'Abdelilah Benkirane à la tête du parti en 2021 n'a pas suffi à regagner la confiance des électeurs. L'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) et le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) ont fait encore moins bien, avec respectivement 3 et 1 sièges.

Le Maroc se prépare à organiser des élections législatives en 2026. Le ministère de l'Intérieur devra engager, dans les mois à venir, des consultations avec l'ensemble des partis politiques pour l'adoption de nouvelles lois électorales.