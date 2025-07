Maroc : Le gouvernement adopte un projet de loi relatif au statut des journalistes professionnels

Le conseil de gouvernement a adopté, ce jeudi à Rabat, le projet de loi 27.25 modifiant et complétant la loi 89.13 relative au statut des journalistes professionnels. Ce texte a été présenté par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid. Il intervient dans le contexte des efforts visant à améliorer le cadre légal régissant la profession.

Cette réforme intervient conformément aux dispositions constitutionnelles relatives à la liberté d’expression et au journalisme, ainsi qu’avec les engagements internationaux du Maroc en matière de droits humains et de protection des droits socio-professionnels des journalistes, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas lors d'un point de presse à l’issue du conseil.

Ce projet, a-t-il poursuivi, vient également accompagner les mutations que connaît le secteur du journalisme et des médias, qui ont débouché sur un besoin d'actualiser le cadre législatif régissant la profession. Il s'agit ainsi de garantir sa pertinence avec les nouvelles exigences de la réalité, en plus d'immuniser les principes de liberté de la presse dans le cadre du respect de la loi et de la déontologie de la profession.