Saïss : 4 500 exploitations agricoles sécurisées grâce à un vaste projet d’irrigation durable

La plaine de Saïss entame un tournant décisif. Le ministre de l’Agriculture, Ahmed El Bouari, a donné, mercredi 2 juillet, le coup d’envoi de la mise en eau du réseau d’irrigation alimenté par le barrage M’Dez, situé à plus de 90 km. Ce projet, d’envergure nationale, vise à remplacer les prélèvements excessifs sur la nappe phréatique par un apport maîtrisé en eau de surface.

À terme, ce sont 30 000 hectares répartis sur 22 communes des préfectures de Fès et de Meknès, ainsi que des provinces d’El Hajeb, de Sefrou et de Moulay Yacoub, qui seront irrigués. Près de 4 500 exploitations agricoles bénéficieront directement de ce nouveau système. L’objectif : sécuriser l’activité agricole dans un contexte de pénurie d’eau et encourager l’adoption de pratiques plus économes, notamment l’irrigation goutte-à-goutte.

Le chantier s’inscrit dans le cadre des stratégies Plan Maroc vert et Génération green. Il ambitionne de renforcer la résilience des agriculteurs face au changement climatique tout en préservant durablement les ressources hydriques de la région, informe un communiqué.

Financé par la BERD avec l’appui de l’Union européenne et du Fonds vert pour le climat, ce programme a été récompensé pour son impact environnemental. En plus de garantir un accès régulier à l’eau, il soutiendra le développement économique local à travers les coopératives, les petites entreprises rurales et les services agricoles.