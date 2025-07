Maroc : Quels effets de la vague de chaleur sur la santé mentale ?

Cet été, le Maroc est en proie aux vagues de chaleur successives, avec des températures atteignant jusqu'à 47 degrés. Ces conditions peuvent entraîner divers problèmes de santé physique, allant de l'épuisement dû à la chaleur aux troubles cardiovasculaires et aux difficultés respiratoires, en passant par les coups de soleil et la déshydratation. Mais la santé mentale n'est pas en reste.

En effet, les vagues de chaleur ne mettent pas seulement notre corps à rude épreuve. Elles pèsent lourdement aussi sur le bien-être psychique. A ce titre, plusieurs études ont mis en évidence le lien entre l'exposition à une chaleur extrême et l'augmentation des problèmes de santé mentale.

Souvent éclipsés par des symptômes physiologiques, ces effets psychologiques peuvent perturber la vie quotidienne, mettre à rude épreuve les relations interpersonnelles et aggraver les difficultés de santé mentale existants. Au-delà du corps, comment réagit donc l'esprit aux températures élevées ?

Anxiété et malaise

La chaleur extrême peut provoquer une détresse émotionnelle en activant la réponse au stress du corps, selon une étude de 2023 intitulée «High Temperatures on Mental Health: Recognizing the Association and the Need for Proactive Strategies», qui décrit l'impact de la chaleur sur le bien-être mental.

À mesure que les températures grimpent, les hormones du stress comme le cortisol et l'adrénaline sont libérées par le corps. Les sensations d'agitation, de malaise ou de nervosité s'installent. Cette réaction peut aggraver l'anxiété existante ou déclencher de nouveaux symptômes.

Irritabilité et agitation

Cette même réaction au stress peut alimenter l'irritabilité et la colère. Des niveaux élevés de cortisol et d'adrénaline peuvent rendre les personnes plus réactives émotionnellement, facilement irritables, dépassées ou frustrées. Ces changements peuvent accroître aussi l'impatience et les conflits interpersonnels, soulignant ainsi le lien entre la chaleur et la régulation émotionnelle.

Des troubles de l'humeur

Les sautes d'humeur et l'instabilité émotionnelle sont également des symptômes fréquemment signalés lors des vagues de chaleur. Une autre étude, intitulée «Impacts of Extreme Heat on Mental Health», note que «rester à l'intérieur pour se protéger physiquement de la chaleur» peut réduire les interactions sociales. Les sentiments de solitude et d'isolation augmentent, ce qui peut exacerber les troubles dépressifs.

Les sautes d'humeur peuvent également être attribuées aux perturbations du sommeil, liées à la chaleur qui perturber les schémas naturels. Ces changements jouent un rôle clé dans la santé mentale, puisque les températures nocturnes élevées peuvent rendre l'endormissement plus difficile, entraîner des réveils fréquents et un repos de mauvaise qualité.

Ces perturbations peuvent ainsi accentuer les problèmes de santé mentale et contribuer à la fatigue, l'irritabilité ou l'instabilité émotionnelle.

La tristesse estivale

Bien que le trouble affectif saisonnier (TAS) soit généralement associé à l'hiver, certaines personnes éprouvent une forme similaire de dépression au printemps ou en été. Si la cause exacte de la dépression estivale n'est pas formellement comprise, le plus grand hôpital psychiatrique du Canada, CAMH, suggère des déclencheurs possibles tels que la chaleur, l'humidité, la durée prolongée du jour et les habitudes quotidiennes perturbées.

Exacerbation des conditions de santé mentale préexistantes

Au-delà de ces effets, la chaleur extrême peut intensifier les symptômes chez les personnes ayant des problèmes de santé mentale existants. Les individus vivant avec une anxiété, une dépression ou un trouble bipolaire peuvent être particulièrement vulnérables lors des vagues de chaleur.

Ces cas peuvent éprouver des symptômes plus sévères et avoir besoin d'un soutien psychologique accru.