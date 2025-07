Allemagne : Le professeur marocain Abdellatif Bencherifa reçoit le Prix international de la géographie

Le Prix international de la géographie allemande revient cette année au professeur et chercheur marocain Abdellatif Bencherifa, dont le nom vient d’être annoncé par comité directeur de la Fondation Frithjof Voss. Conseiller senior auprès du président, doyen honoraire du Collège des sciences sociales et directeur du Public Policy Center à l’Université internationale de Rabat (UIR), le spécialiste a été distingué pour ses contributions innovantes à la science géographique, avec une portée au-delà des frontières de son pays. La cérémonie de remise du prix est prévue le 24 octobre prochain, à la Humboldt-Universitaet de Berlin (Allemagne).

Abdellatif Bencherifa est reconnu dans sa discipline à travers le monde, que ce soit au niveau de la géographie culturelle, ou de la sociologie du développement rural et du changement. Ses recherches portent sur les zones rurales du Maroc, les régions oasiennes et montagneuses, le pastoralisme, ou encore la migration et le développement.

Le professeur questionne également les concepts philosophiques de base dans le contexte de la géographie, outre son expertise en termes de politiques publiques, du management éducatif et de l’administration territoriale. Par ailleurs, il a publié ou dirigé sept ouvrages, ainsi qu’une cinquantaine d’articles scientifiques en français, en arabe, en anglais, en allemand et en espagnol.

Diplômé en licence en 1973, Abdellatif Bencherifa a continué son cursus dans les études supérieures en géographie humaine et sociale de l’université Mohammed V de Rabat, en 1978. Il a ensuite obtenu son doctorat d’Etat à l’université Clark University aux Etats-Unis, en 1986.

Parallèlement à la recherche, il a été vice-doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Mohammed V de Rabat (1990 – 1994) puis vice-président de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane (1994 – 2002). Il a ensuite été nommé président de l’Université Moulay Ismaïl de Meknès, de 2002 à 2005.

Le spécialiste a aussi été membre du premier conseil administratif de l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) entre 2002 et 2005, en plus d’avoir été parmi les rédacteurs du Rapport du cinquantenaire, ou encore membre de la Commission consultative sur la régionalisation avancée (2010 – 2011).

En dehors de l’université, le professeur a occupé de hautes fonctions territoriales, entre 2005 et 2016, en étant wali de la région Gharb-Chrarda-Bni Hssen, directeur du personnel autorité au ministère de l’Intérieur, ou encore wali directeur général des collectivités locales. De retour au monde académique en 2017, Abdellatif Bencherifa a rejoint l’UIR.