Espagne : 15 tonnes de haschisch saisies dans un camion de pastèques en provenance du Maroc

Plus de 15 tonnes de haschisch ont été saisies en Espagne, dissimulées dans un camion transportant des pastèques en provenance du Maroc. Cette opération d’envergure a été rendue possible grâce à une collaboration entre la Direction générale de la sûreté nationale marocaine (DGSN), la Direction nationale de la police judiciaire française et la police nationale espagnole.

Le camion a été pris en filature dès son arrivée au port d’Almería. Les stupéfiants étaient soigneusement dissimulés dans les caisses de pastèques, mais aussi dans des sacs spécialement conçus pour ressembler à des emballages de patates douces, dans le but de tromper les autorités.

L’intervention s’est soldée par l’arrestation de cinq personnes, dont le chauffeur du camion, le 19 juin dans la ville de Huércal de Almería. Elles ont été placées en détention provisoire sur décision du tribunal. Trois autres suspects, liés à la cargaison, ont été interpellés le 26 juin à Torremolinos (Málaga) par l’unité antidrogue Udyco Costa del Sol.

Les investigations avaient débuté au début du mois de juin, à la suite d’informations transmises par la police judiciaire française via l’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS). Les renseignements visaient un réseau criminel hispano-marocain impliqué dans le trafic de grandes quantités de résine de cannabis à destination de l’Europe.

Les enquêtes ont commencé début juin, suite à des renseignements reçus par la police judiciaire française via l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants concernant un réseau criminel hispano-marocain impliqué dans le trafic de grandes quantités de haschisch en Europe.

Grâce à la coopération avec les autorités de sécurité marocaines, les enquêteurs ont pu suivre l’itinéraire du camion et démanteler une partie importante de l’organisation.

Lors d’une conférence de presse, un responsable de la sécurité a indiqué que cette opération, baptisée « San Pedro », a permis de désorganiser l’infrastructure logistique du réseau et d’empêcher la distribution de la marchandise sur d’autres camions et véhicules légers, destinés principalement au marché français.

Le 21 juin, le juge d’instruction du sixième tribunal d’Almería a ordonné la mise en détention provisoire des cinq premiers suspects. Des procédures judiciaires sont en cours pour l’éventuelle détention des trois autres individus arrêtés à Málaga.