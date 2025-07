CAN 2024 féminine : Les six stades qui vont accueillir les matchs au Maroc

Six stades dans quatre villes du Maroc accueillent les plus grandes stars du football féminin africain, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2024) de la catégorie, qui se tiendra du 5 au 26 juillet 2025 dans le royaume.

Les stades olympique à Rabat, El Bachir à Mohammedia, Larbi Zaouli et Père Jégo à Casablanca, le stade d'Honneur à Oujda et le stade municipal à Berkane verront les meilleures équipes africaines croiser le fer pour aller chercher le trophée continental tant convoité.

Le tout nouveau Stade olympique de Rabat, qui vient enrichir l'infrastructure sportive nationale, accueillera six matchs importants de cette CAN féminine, dont la rencontre d’ouverture Maroc-Zambie et la grande finale.

Le lieu est doté de 21 000 places et d'une pelouse naturelle, avec des espaces médias ultramodernes et les zones VIP conférant à cette enceinte un standing international, se félicite la Confédération africaine de football (CAF).

A Mohammedia, le stade El Bachir, qui a récemment abrité la finale de la CAN U17 entre le Maroc et le Mali, accueillera trois rencontres de la phase de groupes. D’une capacité de 15 000 places, il s’annonce comme un lieu de haute intensité.

S'agissant du stade Larbi Zaouli à Casablanca, deuxième plus grand de la capitale économique, juste derrière l’emblématique Complexe sportif Mohammed V, avec une capacité de 30 000 places assises, il accueillera six rencontres de cette CAN mêlant phases de groupes, quarts de finale, demi-finale et le match pour la troisième place.

Le stade Père Jégo à Casablanca est, quant à lui, bien plus qu’une simple enceinte sportive. C’est un lieu chargé d’histoire et de passion, emblématique du football local. Le stade du Racing Athletic Club (RAC), l’un des clubs les plus anciens du Maroc, fondé en 1917, a une capacité de 10 000 places assises. Il accueillera trois rencontres de la phase de groupes.

Pour ce qui est du stade municipal de Berkane, doté d'une capacité de 15 000 places, il accueillera quatre matchs, dont des rencontres de la phase de groupes et un quart de finale.

Le stade d’honneur à Oujda, qui se distingue par son caractère moderne, peut accueillir quant à lui jusqu’à 19 800 spectateurs, avec 4 800 places couvertes.

Il abritera quatre rencontres dont des matchs de la phase de groupes et une affiche des quarts de finale.