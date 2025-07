Rougeole : Utrecht renforce la vaccination avant les départs au Maroc cet été

Les autorités sanitaires de la ville d’Utrecht (Pays-Bas) renforcent la campagne de vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) à l’approche des vacances d’été. Une attention particulière est portée aux quartiers d’Overvecht et de Kanaleneiland, où résident de nombreuses familles prévoyant de se rendre au Maroc, selon les médias néerlandais.

Craignant que des enfants non vaccinés contractent la rougeole à l’étranger et importent le virus hautement contagieux aux Pays-Bas, la municipalité a mis en place des sessions de vaccination supplémentaires sans rendez-vous. Des flyers et des lettres d’information multilingues sont également distribués, pour orienter les familles vers les centres de santé infantile.

L’échevin local en charge de la santé, Eelco Eerenberg (D66), précise que cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à enrayer la baisse continue des taux de vaccination dans la ville, notamment parmi les familles d'origine marocaine. Actuellement, 9% des enfants âgés de deux ans à Utrecht n’ont reçu aucun vaccin du programme national — un chiffre en hausse pour la sixième année consécutive.

Cette campagne renforcée intervient alors que le Maroc fait face à une recrudescence marquée de cas de rougeole en 2025, poussant les autorités locales à lancer des campagnes de vaccination d’urgence. Par ailleurs, plusieurs cas récents du virus enregistrés aux Pays-Bas ont été directement liés à des infections contractées lors de séjours au Maroc.