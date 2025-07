Agadir : Une touriste suisse décède après avoir été mordue par un chien errant

Une touriste suisse est récemment décédée lors de ses vacances à Agadir, après avoir été mordue par un chien errant dans la région de Taghazout, au nord de la ville. Bien que le personnel médical soit intervenu pour lui prodiguer les premiers soins, le journal Al Akhbar rapporte dans son édition du jeudi 3 juillet que cela n’a pas suffi à lui sauver la vie.

Selon le média, la victime jouait avec le chien errant lorsqu’il l’a soudainement attaquée. Les spécialistes ont estimé que la morsure était superficielle et non dangereuse. Ils ont immédiatement nettoyé et désinfecté la plaie, puis administré une injection antirabique. Cependant, son état s’est rapidement dégradé, menant à son décès.

Cet incident survient quelques jours seulement après une autre attaque, où une jeune fille a été mordue par un chien sur la plage de la ville. Elle a dû être transportée en urgence à l’hôpital Hassan II, où elle a reçu des soins médicaux appropriés.

Le quotidien rapporte également un troisième cas : un homme âgé a été violemment attaqué par un chien errant alors qu’il se promenait le long de la corniche d’Agadir. Des passants sont intervenus pour maîtriser l’animal, tandis que la victime a été transportée à l’hôpital.

Ces incidents remettent en lumière les problèmes de santé publique et de sécurité liés à la prolifération des chiens errants, d’autant plus que le projet de création d’un refuge pour animaux à Agadir est actuellement au point mort.

Ce projet, lancé avec un budget de 26 millions de dirhams, devait couvrir une superficie de 4,5 hectares et accueillir plus de 1 000 chiens et 200 chats.