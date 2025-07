El Jadida : Un homme condamné à 12 ans de prison pour enlèvement, viol et séquestration

La Chambre criminelle de la Cour d'appel d'El Jadida a condamné un trentenaire à 12 ans de prison pour enlèvement, séquestration et viol, suite à son arrestation sur ordre du procureur.

Face au tribunal, l'accusé a réfuté les accusations, affirmant que sa relation avec la plaignante était consentie. Selon lui, elle venait le voir de son plein gré et passait des nuits avec lui en échange d'argent. Il a également déclaré qu'elle consommait de l'alcool et des drogues en sa compagnie, et participait parfois à la fabrication de la boisson alcoolisée (eau de vie) ainsi qu'au roulage de kif et de tabac de contrebande. Il a soutenu que la plainte était motivée par un désir de vengeance, car il avait décidé de mettre fin à leur relation alors qu'elle insistait pour l'épouser, rapporte le journal Assabah.

Le juge a confronté l'accusé aux déclarations de la victime, qui a maintenu ses accusations. Elle a affirmé avoir été enlevée, séquestrée et violée sous la menace d'une arme. Elle a également déclaré avoir été forcée de consommer de l'alcool et des drogues, et de subir des actes sexuels violents et dégradants sous menace de mort.