Après les roquettes du Polisario sur Es-Smara, la Mauritanie aborde la sécurisation des frontières avec l’Algérie

Quelques jours après les tirs de roquettes par le Polisario sur Es-Smara, une délégation de l'armée mauritanienne s'est rendue à Tindouf pour rencontrer des représentants de l'armée algérienne. Officiellement, la réunion, qui s'est tenue le 30 juin, visait à «évaluer la situation sécuritaire à la frontière commune entre les deux pays au cours du premier semestre 2025», selon un communiqué de l'armée mauritanienne.

Les discussions ont également porté sur les mesures destinées à «renforcer la coordination entre les unités stationnées le long de la frontière, activer le travail conjoint de renseignement pour lutter contre le terrorisme, la contrebande, l'immigration clandestine et la prospection illégale d'or, et assurer la sécurité des entreprises algériennes chargées de la construction de la route reliant Tindouf à Zouerate», précise la même source.

Cette rencontre survient trois jours après que le Polisario a lancé, le 27 juin, des projectiles sur des cibles civiles à Es-Smara, notamment un site de la MINURSO. Comme lors d'opérations similaires précédentes, les éléments du Front ont pénétré illégalement en territoire mauritanien, particulièrement dans la région de Lebriga, frontalière avec Tindouf, pour ensuite lancer leurs missiles vers des positions marocaines.

Le gouvernement mauritanien avait déjà justifié sa décision, prise en mai dernier, de fermer la région de Lebriga, à la frontière avec l'Algérie. «Il s'agit d'une politique de sécurité intérieure visant à contrôler les passages et à sécuriser les frontières», avait déclaré Houssein Ould Meddou, ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, et porte-parole du gouvernement mauritanien.

«Cette mesure n'a aucune portée politique et ne cible aucune partie en particulier. Elle s'inscrit plutôt dans une démarche bien établie par l'État pour protéger sa souveraineté.»

Ces dernières semaines, Lebriga a été le théâtre de tensions entre soldats mauritaniens et algériens, ainsi que des membres des milices du Polisario. La Mauritanie a un besoin crucial de l'engagement de l'Algérie pour sécuriser la zone de Lebriga.