Double féminicide en France : Un Marocain condamné à perpétuité

Mohamed O., maçon de nationalité marocaine et père de famille, a été condamné mardi 1er juillet à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d’assises du Gard. Âgé de 41 ans et visé par une obligation de quitter le territoire français (OQTF), il a été reconnu coupable d’avoir tué sa femme et sa belle-sœur en mai 2023, dans un contexte de séparation tendue, révèle l'AFP.

Les deux féminicides se sont déroulés aux Salles-du-Gardon, dans le sud de la France. L’homme s’était rendu au domicile de son épouse Halima, 26 ans, installée chez sa sœur après avoir quitté le foyer conjugal. Une altercation aurait éclaté lorsque Fatima, 39 ans, lui aurait demandé de rendre les clés. Mohamed O. lui a alors porté quatorze coups de couteau, dont un près du cœur, avant de s’en prendre à sa compagne, à qui il a tranché la gorge.

Lors du procès, le quadragénaire a reconnu avoir tué Fatima «sous le coup de la colère», mais affirmé que la mort de sa femme relevait d’«un accident». Il a prétendu qu’elle serait tombée sur la lame de son couteau. Une version vivement contestée par le médecin légiste en charge des différentes autopsies. «La plaie d’égorgement fait neuf centimètres, il y a un mouvement qui va d’un côté à l’autre de la gorge, il faut quand même appuyer», a t-il détaillé.

«Il est venu avec le couteau rempli de sang, le regard noir», a témoigné une esthéticienne, présente sur les lieux au moment des faits. Le jury a retenu la préméditation et a assorti la peine d’une période de sûreté de 18 ans, ainsi que du retrait de l’autorité parentale. L’accusé a immédiatement fait appel.