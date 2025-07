UNESCO : Le Maroc réélu au conseil exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale (COI)

Le Maroc a été réélu à l’unanimité au conseil exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO pour la période 2025-2027, lors des élections tenues, mercredi au siège de l’organisation onusienne, dans le cadre de la 33ᵉ session de l’assemblée de la COI qui se déroule du 25 juin au 3 juillet.

Selon un communiqué de la délégation permanente du Maroc auprès de l’UNESCO, cette réélection témoigne une nouvelle fois de la reconnaissance internationale du rôle actif et engagé du pays sur la scène mondiale en matière de sciences océaniques et de gouvernance marine.

L’engagement du Maroc au sein de cet organe, note la même source, s’inscrit dans la vision royale visant à promouvoir la préservation des océans et de la biodiversité marine, à soutenir le développement durable de l’économie bleue, et à encourager une gouvernance inclusive et responsable des espaces marins.

Cet engagement, poursuit le communiqué, s’inscrit également dans la dynamique internationale portée par le Maroc pour contribuer activement à la décennie des Nations unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030), notamment à travers les contributions fondamentales de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, sous la présidence de la princesse Lalla Hasnaa, marraine de l’Alliance de la décennie des océans.

La Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO est l’unique organisme intergouvernemental des Nations unies entièrement dédié au développement des sciences océaniques.

Elle joue un rôle central dans la promotion de la coopération internationale en matière de sciences marines, pour une meilleure gestion durable des océans, des zones côtières et des ressources marines.

La COI facilite ainsi la coordination entre ses États membres dans des domaines clés tels que le renforcement des capacités, l’observation et les services océaniques, la recherche scientifique, la prévention des risques de tsunamis et la sensibilisation aux enjeux océaniques.