Emirates prévoit de recruter 5 000 nouveaux membres d’équipage au Maroc en 2025

La compagnie aérienne Emirates lance une nouvelle campagne de recrutement au Maroc, avec pour objectif d’embaucher 5 000 nouveaux membres d’équipage en 2025. Elle cherche à renforcer son personnel de bord en misant sur le potentiel de talents marocains. Plusieurs journées portes ouvertes sont prévues en juillet dans cinq villes du royaume : Tanger (1er et 27), Fès (10), Rabat (12), Casablanca (14 et 25) et Marrakech (23).

Basée à Dubaï, Emirates est la plus grande compagnie internationale au monde. Elle propose des carrières à l’international, un environnement de travail multiculturel et une formation de haut niveau dans son centre à Dubaï. Chaque membre d’équipage bénéficie d’un logement pris en charge, d’un transport domicile-travail, d’une assurance santé et d’avantages sur les loisirs locaux.

Les profils recherchés sont motivés, rigoureux et dotés d’un sens aigu du service et de la sécurité. Les candidats sélectionnés intégreront un équipage international représentant plus de 148 nationalités, desservant plus de 140 villes sur six continents. Emirates met en avant l’excellence de son personnel navigant, à la fois dans l’accueil, la gestion des situations d’urgence et les premiers secours.

La compagnie offre un salaire attractif, des primes de vol, des congés avec billets pour les proches, ainsi qu’un accès à un réseau mondial de destinations. «À bord, le personnel de cabine n’est pas seulement réputé pour son service, il est aussi le garant de la sécurité», rapporte Emirates dans son communiqué.

Les candidats doivent se présenter avec un CV en anglais et une photo récente. La préinscription en ligne est recommandée, mais non obligatoire. Les entretiens s’étendent sur toute la journée.

Avec une flotte de 264 avions long-courriers et plus de 300 appareils en commande, la compagnie relie Casablanca à Dubaï en A380 chaque jour. Emirates continue de miser sur l’expertise et la diversité, et voit dans le Maroc un partenaire clé de son développement humain.