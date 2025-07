À Genève, le Maroc salue les engagements de l’Égypte pour les droits humains

En marge des discussions menées dans le cadre de la 59ᵉ session du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies à Genève, le Maroc a salué l’engagement de l’Égypte dans le processus d’examen périodique universel (EPU). Ce mécanisme onusien permet de faire, à intervalles réguliers, un bilan sur la situation des droits humains dans chaque pays membre.

La diplomatie marocaine a particulièrement apprécié que plusieurs de ses recommandations aient été acceptées par Le Caire, rapporte un communiqué. Des propositions centrées sur des enjeux concrets, parmi lesquels : encourager un dialogue plus ouvert avec les experts des Nations unies, renforcer la sensibilisation, en particulier dans les zones rurales, aux valeurs de tolérance et de respect de la diversité religieuse, et réformer la justice pénale pour limiter le recours systématique à la détention provisoire.

À l’issue de cet échange, le Maroc a réitéré son soutien à l’adoption du rapport final de l'EPU de l’Égypte et a souhaité pleine réussite aux autorités égyptiennes dans la mise en œuvre des engagements pris.