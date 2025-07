Italie : Un Marocain de 24 ans arrêté pour des publications liées à Daech

La police a arrêté un ressortissant marocain âgé de 24 ans, à Bergame (Italie), pour propagande jihadiste en ligne. L'homme, qui comptait plus de 5 000 abonnés sur Facebook, est accusé d'incitation au terrorisme à travers des publications «glorifiant le jihad armé et les attaques suicides» menées par le groupe terroriste Daech, ont rapporté mardi les médias italiens.

Selon les autorités, le suspect avait auparavant vécu à Modène. Il faisait l'objet d'une enquête par les services antiterroristes de Bologne et le Centre opérationnel de cybersécurité de la ville. L'homme aurait partagé plus de 60 publications à thème jihadiste, y compris des vidéos et des chants typiques de la propagande de Daech.

Dans une publication datée de décembre 2023, le mis en cause a partagé une image d'un clavier d'ordinateur et d'un Coran, surmontée de l'emblème de Daech et d'un texte reflétant l'idéologie extrémiste.

D'autres publications mettaient en avant des chansons appelant au «martyre et au jihad violent», ainsi que des images liées à des figures connues du groupe terroriste, telles qu'Abu Osama Al Tunisi, mort en Syrie en 2017, a ajouté la même source.