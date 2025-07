États-Unis : La délégation marocaine de l'agroalimentaire renforce ses partenariats en Californie

Une délégation marocaine de haut niveau a conclu une mission commerciale d'une semaine aux États-Unis, du 22 au 28 juin, pour renforcer les liens agricoles et explorer de nouvelles opportunités commerciales.

La visite a été organisée par la National Association of State Departments of Agriculture (NASDA), pour approfondir la coopération entre le Maroc et les États-Unis dans le secteur agroalimentaire, a indiqué la NASDA dans un communiqué de presse, mercredi.

«Cette visite était une étape importante pour renforcer les liens agricoles entre le Maroc et les États-Unis», a déclaré Ted McKinney, PDG de la NASDA. «Il est évident qu'il existe un fort intérêt des deux côtés pour construire des relations commerciales durables fondées sur des valeurs partagées et l'innovation».

Le programme, qui s’est déroulé en Californie dans le cadre du Programme régional de promotion agricole de l’USDA, faisait suite à une mission de la NASDA au Maroc en janvier 2024, où les responsables marocains avaient exprimé un vif intérêt pour élargir les partenariats. La visite de juin a permis aux dirigeants du secteur public et privé marocain d’avoir un aperçu de l'innovation agricole américaine, avec des étapes incluant le Salinas Biological Summit et des rencontres avec la secrétaire californienne à l'Alimentation et à l'Agriculture, Karen Ross.

La délégation marocaine a également visité Sierra Orchards, une ferme certifiée biologique régénérative, le port d'Oakland pour étudier la logistique et les normes réglementaires, et l'Université de Californie à Davis, où le corps enseignant a présenté des avancées en matière de santé des sols, d'efficacité de l'utilisation de l'eau et de biotechnologie.

Les discussions tout au long de la mission ont porté sur des priorités partagées telles que la sécurité alimentaire, l'IA dans l'agriculture, la résilience à la sécheresse, l'harmonisation réglementaire et les cultures de grande valeur comme les amandes, les fruits à coque et les agrumes. Une table ronde organisée par l'Almond Board of California a exploré les opportunités commerciales liées à la production d'amandes.

Les participants comprenaient des hauts fonctionnaires de l'autorité marocaine de sécurité alimentaire, ainsi que des dirigeants d'entreprises de premier plan telles que Stellar International Enterprises, AMA Holding, Moulins Atlantic et Mundiriz. Des représentants des départements agricoles du Kansas et du Nouveau-Mexique et de la Western U.S. Agricultural Trade Association ont également contribué au programme.

Cette mission a été organisée en collaboration avec le Service agricole étranger de l'USDA à Rabat, le département californien de l'alimentation et de l'agriculture et l'Almond Board of California.