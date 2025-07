CAN 2024 féminine : Le Maroc a «hâte d’entamer la compétition» (Jorge Vilda)

L’entraineur de la sélection marocaine féminine de football, Jorge Vilda Rodriguez, a assuré, mardi, que les joueuses marocaines sont fin prêtes pour disputer la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2024) féminine, prévue du 5 au 26 juillet 2025 dans le royaume et ont hâte d’entamer le tournoi.



«Le moral de l'équipe est au beau fixe et les joueuses ont hâte d’entamer la compétition. Nous nous sommes bien préparés pour ces joutes et le groupe est très homogène. Une ambiance bon enfant y règne», a-t-il déclaré à la MAP, en marge de la séance d’entrainement effectuée par la sélection marocaine féminine au Complexe Mohammed VI de Football à Salé.

«Le groupe A dans lequel nous allons évoluer (comprenant aussi le Sénégal, la Zambie et la RD Congo, NDLR) est le plus relevé parmi les trois poules de cette CAN», a-t-il fait observer, soulignant que l’équipe nationale, qui sera soutenue certainement par un large public, s’est bien préparée pour cette compétition avec plusieurs matches amicaux.



Il s’est dit «satisfait du niveau actuel de l’équipe, qui a beaucoup évolué», faisant savoir que «les joueuses travaillent dur pour signer une bonne prestation lors de cette CAN et ont envie de l’emporter».

«Nous sommes prêtes et impatientes d’entamer la compétition. On aborde le tournoi avec beaucoup de sérieux et allons tout donner», a relevé, de son côté, la milieu de terrain de l’équipe nationale, Elodie Nahla Nakach, dans une déclaration similaire.

Pour sa part, la capitaine des Lionnes de l’Atlas, Ghizlane Chebbak a assuré que les joueuses sont conscientes que la CAN ne sera pas facile à gagner car toutes les sélections sont fortes et déterminées à l’emporter.

L’équipe nationale défiera la Zambie en match d’ouverture, programmé le samedi 5 juillet à partir de 21h00.