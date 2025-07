Terrorisme : Le BCIJ démantèle une cellule affiliée à Daech entre Tétouan et Chefchaouen

Nouveau coup de filet important dans la lutte antiterroriste au Maroc. Le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), est parvenu, dans les premières heures de la matinée de ce mercredi, à démanteler une cellule terroriste affiliée à l'organisation "État islamique". Cette cellule est composée de quatre extrémistes actifs entre Tétouan et Chefchaouen, âgés de 20 à 27 ans.

Selon un communiqué du BCIJ, les perquisitions effectuées aux domiciles des suspects ont permis la saisie d’un manuscrit contenant le texte de l’«allégeance» prêtée par les membres de la cellule au prétendu émir de l’organisation terroriste "Daech", ainsi que l’enregistrement de cette allégeance.

Ont également été saisis un drapeau symbolisant cette organisation, une tenue noire composée d’un pantalon et d’une veste portant des inscriptions à caractère extrémiste, en plus de maquettes d’armes, dont un fusil équipé d’une lunette de visée, deux pistolets, et un ensemble de supports électroniques qui seront soumis à une expertise numérique approfondie.

La même source a ajouté que les enquêtes et surveillances de terrain menées dans le cadre de l'affaire ont permis de révéler la dangerosité des projets terroristes planifiés par les membres de cette cellule. Ces projets s'inscrivent dans l'agenda subversif de l'organisation "Daech", qui vise à déstabiliser le Royaume. Les membres de la cellule avaient en effet entamé la phase de préparation concrète de leur projet terroriste, notamment en procédant à des expérimentations sur le terrain dans une zone montagneuse de Tétouan, en vue de fabriquer des engins explosifs.

Il a également été révélé, à travers les investigations, que les suspects avaient documenté leur allégeance au prétendu émir actuel de l’organisation terroriste "Daech" au moyen d’un manuscrit et d’une vidéo, dans le but d’obtenir l’aval de la direction de cette organisation pour leurs projets terroristes.

Les quatre individus arrêtés ont été placés en garde à vue sous la supervision du parquet compétent en matière de terrorisme, afin de permettre un approfondissement de l’enquête, et de révéler l’ensemble des projets terroristes, des ramifications et des connexions éventuelles de la cellule.