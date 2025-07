Syrie : Un parti appelle le président Al-Charaa à désigner le Polisario une organisation terroriste.

Le secrétaire général du Parti syrien libre, Fahd Al Masri, a appelé le président Ahmed Al-Charaa à désigner le Polisario comme une organisation terroriste. Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État, que Yabiladi a consulté, Al Masri salue la décision prise le 27 mai par les nouvelles autorités syriennes de fermer les bureaux du Front à Damas, actifs depuis les années 80.

«Nous voyons dans cette décision une récompense pour nos efforts déployés ces dix dernières années afin de dénoncer le rôle de cette organisation athée, séparatiste et terroriste, soutenue et liée aux Gardiens de la révolution iraniens, qui a été l'un des instruments de l'Iran dans la lutte contre le peuple syrien», a-t-il déclaré.

Dans sa missive, Al Masri rappelle à Ahmed Al-Charaa que la semaine dernière, une proposition de loi a été présentée à la Chambre des représentants des États-Unis pour inscrire le Polisario sur la liste des entités et personnalités terroristes, aux côtés des Gardiens de la révolution en Iran et du Hezbollah libanais.

Le secrétaire général du Parti syrien libre a également exhorté le président Al-Charaa à «reconnaître officiellement, pleinement et clairement, la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara. Une reconnaissance qui bénéficie d'un consensus arabe et de l'appui de toutes les puissances internationales influentes, avec les États-Unis en tête», a-t-il expliqué.

Un tel acte viserait à «tourner la page des abus commis par l'ancien régime contre les relations historiques avec le Royaume du Maroc, et à établir cette relation sur des bases de respect mutuel, de coopération et de partenariat stratégique. Respecter la souveraineté du Royaume sur son Sahara signifie également respecter et soutenir la souveraineté de l'État syrien sur l'ensemble de son territoire face à tout groupe terroriste, séparatiste ou rebelle», a affirmé Al Masri.

Dans son message de félicitation du 4 février, adressé à Ahmed Al-Charaa à l'occasion de son accession à la présidence de la République Arabe Syrienne durant la période de transition, le roi Mohammed VI avait souligné que le Maroc «se tient aux côtés du peuple syrien alors qu’il traverse une étape délicate et décisive de son histoire, en parfaite harmonie avec sa position de principe en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de la Syrie».

Ces appels de Fahd Al-Masri interviennent alors que le Maroc se prépare à accueillir prochainement le président syrien Ahmed Al-Charaa.