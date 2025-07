Opération Marhaba 2025 : AML mobilise 7 navires pour 9 000 traversées au service des MRE

La compagnie maritime nationale Africa Morocco Link (AML), prévoit 9 000 traversées et mobilise 7 navires pour répondre à l’afflux des Marocains résidant à l’étranger (MRE) cet été. Une montée en puissance logistique et humaine destinée à assurer des liaisons plus fluides entre les ports de Tanger et les côtes andalouses.