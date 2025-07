Essaouira : Mise en échec d'une tentative de trafic de 3,30 t de haschisch

Les éléments de la police du district provincial d'Essaouira ont mis en échec, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du Territoire (DGST), aux premières heures de mardi, une tentative de trafic de 3 tonnes et 30 kg de résine de cannabis et interpellé trois individus pour leur lien présumé avec un réseau de trafic international de stupéfiants et de psychotropes.

Cette opération sécuritaire, menée à proximité du littoral au niveau de la région Sidi Ishak, a permis la saisie de 80 ballots de haschisch, d'un poids total de 3 tonnes et 30 kilogrammes, outre 29 jerricanes en plastique contenant 725 litres de carburants, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les recherches en cours ont permis d'interpeller trois individus soupçonnés d'être impliqués dans cette activité en possession d'une somme d'argent de 120 000 dirhams, qui serait le butin de ces actes criminels, précise la même source. Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition.