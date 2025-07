Maroc : Les PME confrontées à la compétitivité et à la forte concurrence (BEI)

Au Maroc, trois petites et moyennes entreprises (PME) sur cinq estiment que le frein principal à leur croissance est la saturation des marchés. Parmi les PME du pays, 47% se disent contraintes par un accès au financement limité pour le développement international, tandis que plus de la moitié font face à «d’importantes difficultés logistiques et structurelles pour s’intégrer aux chaînes de valeurs internationales».

Selon une enquête de la Banque européenne d’investissement (BEI) intitulée «Panorama des PME au Maroc en 2025», ce constat rappelle «la nécessité de repositionner la compétitivité comme un axe stratégique». Développée sous le Trade & Competitiveness Programme cofinancé par l’UE, l’enquête est rendue publique à l’occasion de la Journée mondiale des PME.

Cette enquête a été menée auprès de 150 dirigeants de PME «opérant dans les principales chaînes de valeurs exportatrices – automobile, agroalimentaire, textile». «Selon les chefs d’entreprise interrogés, la croissance de leur activité et, par extension, leur capacité à exporter, est freinée par deux obstacles principaux», indique un communiqué de la BEI.

«D’une part, le besoin de financement, indispensable pour réunir le capital nécessaire à une stratégie d’internationalisation ; et d’autre part, de manière plus inattendue, la pression d’une concurrence accrue et la saturation de certains marchés, qui limitent leurs perspectives de développement à l’international», rapporte la même source.

La concurrence accrue est citée par 28% des répondants, devant l’accès au financement (17%) et le capital limité (11%). «Lorsqu’il s’agit d’exporter, les difficultés se confirment : 3 PME sur 5 identifient la concurrence et la saturation des marchés comme les principaux obstacles à leur développement international», ajoute la BEI.

Dans ce contexte, le Trade and Competitiveness programme soutient la compétitivité des entreprises marocaines sur les marchés européens et internationaux, à travers un accompagnement technique sous forme de sessions de formation, pour le renforcement des capacités.

«Si 73% des entreprises interrogées parviennent aujourd’hui à exporter – dont seulement 33% de façon régulière – 1 PME sur 5 reste encore en dehors des marchés internationaux, principalement en raison de capacités financières insuffisantes», constate encore la BEI. Dans ce sens, le Trade and Competitiveness Programme (TCP) propose des solutions de financement adaptées aux PME.

Au-delà de la compétitivité et de financement, les PME marocaines font face à des défis à l’exportation, plus de 55% des interrogés ayant évoqué le coût élevé de la logistique, des procédures douanières et de conformité. 50% soulignent la difficulté à identifier des partenariats commerciaux étrangers.