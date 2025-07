Chine : L'Université Tsinghua lance sa première bourse pour les étudiants marocains et arabes

L'Université Tsinghua en Chine a officiellement annoncé le lancement du programme de bourses «Hazem Ben Qasim» pour les étudiants marocains et arabes, jeudi 26 juin, en présence d'ambassadeurs, de responsables et d'administrateurs universitaires. Le programme fournira un financement annuel pour six étudiants des pays membres de la Ligue des Etats arabes poursuivant des études de premier et de deuxième cycle dans cette institution.

Cette bourse est la première spécifiquement destinée aux étudiants arabes à l'Université Tsinghua, visant ainsi à renforcer les relations arabo-chinoises. Fondé en 1911, l'établissement est considéré comme l'une des meilleures universités de Chine, pour son excellence dans les filières de technologie et d'ingénierie, souvent comparée au MIT. Il est composé de 20 collèges et propose 90 programmes de premier cycle.

Parmi ses anciens élèves notables figure l'actuel président chinois Xi Jinping. Hazem Ben Qasim, fondateur et PDG de Bluefive Capital, a précédemment occupé le poste de directeur général adjoint d'Investcorp jusqu'en septembre 2024. Il a financé des programmes de bourses à l'Université de Harvard, à la Harvard Medical School, à la Kennedy School of Government et à l'Université d'Oxford.

En 2017, il a établi la première présence officielle de Harvard dans le monde arabe grâce à un bureau en Tunisie. Le programme de bourses débutera au cours de l'année académique 2025-2026.