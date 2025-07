Le Maroc s'associe à China Eastern et vise un million de touristes chinois d'ici 2030

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) a signé un partenariat stratégique avec China Eastern Airlines, lundi 30 juin, afin de renforcer la visibilité du pays sur le marché chinois.

L'accord a été scellé en présence de la ministre du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire Fatim-Zahra Ammor. Il vise à positionner le Maroc comme une destination haut de gamme, selon un communiqué de presse. Il s'agit notamment de campagnes de marketing conjointes, de voyages de presse, de campagnes promotionnelles et d'une connectivité aérienne améliorée.

Le directeur général de l'ONMT, Achraf Fayda, a souligné l'ambition à long terme derrière cette initiative, affirmant qu'elle reflète l'engagement du Maroc à s'ouvrir à des marchés dynamiques et à fort potentiel avec une offre touristique authentique et haut de gamme.

Ce partenariat s'appuie sur le lancement de la ligne Shanghai–Casablanca via Marseille en janvier 2025, avec un vol direct Shanghai–Casablanca prévu pour octobre 2025, opérant trois fois par semaine. Il viendra compléter la ligne existante Pékin–Casablanca opérée par Royal air Maroc (RAM).

Grâce à la portée mondiale de China Eastern, avec plus de 820 avions et 1 000 routes internationales, le Maroc espère attirer 1 million de touristes chinois d'ici 2030.