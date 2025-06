RAM : Quatre nouvelles liaisons directes au départ de Casablanca dès septembre

Royal air Maroc (RAM) poursuit l’expansion de son réseau avec l’ouverture de quatre liaisons directes reliant Casablanca à Munich, Zurich, Ndjamena et l’Île de Sal. Elles seront opérationnelles entre septembre et octobre 2025, informe un communiqué.

Dès le 17 septembre, Zurich et Ndjamena seront connectées à raison de deux vols par semaine. Pour Zurich, les vols partiront les mercredis et dimanches à 08h00 depuis Casablanca, avec un retour prévu à 13h10. Vers Ndjamena, les départs auront lieu les mercredis et samedis à 23h10, avec retour à 05h35 le lendemain.

Le 18 septembre marquera le lancement de la liaison vers l’Île de Sal, au Cap-Vert, avec deux fréquences hebdomadaires. Le départ est prévu à 23h00, les jeudis et dimanches. Les retours auront lieu à 01h45 les vendredis et lundis.

Enfin, la route vers Munich sera inaugurée le 20 octobre, avec des vols programmés les lundis et vendredis à 13h30. Le retour est fixé à 19h00.

«L’ouverture prochaine de ces quatre routes aériennes marque une nouvelle étape dans notre plan de développement. Elle s’accompagne d’une amélioration continue de l’expérience client, avec des services embarqués modernisés, une connectivité optimisée et un accueil renforcé à bord comme au sol. Notre objectif est de faire de Royal Air Maroc la référence en matière de confort et de fiabilité, tout en promouvant le Maroc comme destination phare pour les voyageurs du monde entier.» Hamid Addou, Président Directeur Général de la compagnie

Ces nouvelles lignes visent à renforcer le rôle de Casablanca comme carrefour stratégique entre l’Afrique et l’Europe. Elles faciliteront les déplacements des diasporas et soutiendront le tourisme.

Les billets sont d'ores et déjà disponibles sur le site de la compagnie, ses agences et partenaires de voyage.