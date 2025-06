France : Une diffamation contre une école musulmane mène Marion Maréchal au tribunal

L’eurodéputée française d’extrême droite, Marion Maréchal, sera jugée le 2 septembre 2025 pour diffamation à l’encontre de l’association Valeurs et réussite, gestionnaire d’une école musulmane hors contrat à Valence. Selon une information de l’AFP, citant une source proche du dossier et un document judiciaire, elle devra répondre de propos tenus en 2023 sur les réseaux sociaux. Dans des publications sur TikTok et Instagram, la concernée a accusé l’ONG d’affiliation aux Frères musulmans, qui selon elle auraient «le même objectif» qu’Al Qaïda et Daech.

L’association Valeurs et réussite a saisi la justice, en 2024. En octobre de la même année, Marion Maréchal a tenu des propos similaires sur le plateau de CNews. En mars dernier, elle a finalement été mise en examen. Mais la polémique a déjà commencé en 2022, lorsque l’ONG a envisagé d’acquérir un terrain de la commune. Dans le temps, le magazine satirique Charlie Hebdo a publié un article faisant le rapprochement avec les Frères musulmans. Selon l’association, cet écrit aurait précipité une intervention de la préfecture pour faire annuler la vente, bien que votée par la ville.

Valeurs et réussite a précédemment poursuivi Charlie Hebdo, qui a été relaxé en appel. Selon la décision du tribunal, «l’imputation de proximité entre l’école et les Frères musulmans (…) relève du libre débat d’idées» et d’un «jugement de valeur infiniment subjectif», le mouvement des Frères musulmans n’étant pas interdit en France.