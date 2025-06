Maroc : La condamnation de Hamid El Mahdaoui confirmée en appel

La Cour d'appel de Rabat a confirmé, ce lundi 30 juin, le verdict initial contre le journaliste Hamid El Mahdaoui, directeur du site Badil, le condamnant à un an et demi de prison ainsi qu'à une amende de 1,5 million de dirhams au profit du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

El Mahdaoui avait été poursuivi suite à une plainte déposée en février dernier par Abdellatif Ouahbi, en sa qualité de secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM). Cette plainte faisait suite aux déclarations du journaliste laissant entendre une possible «connexion» entre le parti et l’affaire dite de «l’Escobar du Sahara». La défense d’Ouahbi réclamait initialement une compensation de 10 millions de dirhams.

Hamid El Mahdaoui a été accusé de «diffusion de fausses allégations et de faits diffamatoires, de calomnie et d’injure publique».