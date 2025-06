UNESCO : Essaouira ville hôte pour la Conférence des villes créatives en 2026

La ville d’Essaouira accueillera la 18ème session de la Conférence annuelle 2026 du Réseau des villes créatives de l'Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), a annoncé lundi l’organisation onusienne.

Selon un communiqué de l’UNESCO, cette décision a été prise à l'issue d'un vote en ligne des villes membres du réseau, au cours duquel Essaouira a obtenu le plus grand nombre de voix parmi les villes candidates. Elle devient ainsi «la première ville d’Afrique et du monde arabe hôte de la Conférence annuelle du Réseau».

Depuis sa désignation en 2019 en tant que Ville créative dans le domaine de la musique, Essaouira s'est distinguée par «son engagement en faveur des secteurs culturels et créatifs, avec un accent particulier sur la musique», relève l’institution onusienne qui cite des festivals emblématiques tels que gnaoua, musiques du monde ou jazz sous l’arganier, témoignant du «foisonnement culturel d’Essaouira, ville-carrefour où les traditions locales se tissent en une identité profondément plurielle».

La Conférence annuelle des villes créatives de l’UNESCO est présentée comme une plateforme majeure pour les 350 villes membres afin d'«échanger des idées, de partager des bonnes pratiques et de renforcer la coopération internationale en matière de culture et de développement urbain durable».

D’après la même source, l'édition 2026 à Essaouira se concentrera sur un thème spécifique — annoncé ultérieurement — en sus de la durabilité des politiques et actions en faveur des industries culturelles et créatives au niveau local. Elle sera également une occasion unique de mettre en lumière «le riche patrimoine culturel et la créativité vibrante de cette ville marocaine».

La collaboration de l’UNESCO avec Essaouira pour l'organisation de cette conférence s'inscrira dans le cadre du renforcement et du développement du Réseau des villes créatives de l’UNESCO et du suivi de la Conférence mondiale sur les politiques culturelles et le développement durable Mondiacult 2025 ainsi que de l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030, notamment l'ODD 11 qui vise à rendre les villes sûres, résilientes et durables.