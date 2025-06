Genève : Des ONG sahraouies initient des étudiants suisses aux mécanismes des droits humains

Dans les couloirs solennels du Palais des Nations, au cœur du dispositif onusien des droits de l’homme, une dizaine d’étudiants de l’Université de Genève vivent une expérience peu commune. Du 25 juin au 4 juillet 2025, ils participent à une formation intensive dispensée par des militants et experts des droits humains venus des provinces du Sud du Maroc. Une initiative conjointe de la Geneva School of Business and Management (SSBM) et de plusieurs ONG sahraouies, à l’intersection du savoir académique et de l’engagement citoyen.

La formation, à la fois théorique et immersive, plonge les étudiants dans les rouages complexes des mécanismes internationaux de protection des droits humains. Ateliers pratiques, simulations de négociations diplomatiques, participation aux sessions du Conseil des droits de l’homme et visites guidées du système onusien : tout est conçu pour offrir une vision concrète du plaidoyer international.

À l’origine de cette démarche, plusieurs personnalités engagées sur le front des droits humains dans les provinces sahariennes du Royaume. Parmi elles, Moulay Lahsen Naji, président de la Commission Indépendante des Droits de l’Homme en Afrique du Nord (CIDH Africa), Ayman Okeil, avocat égyptien et président de l’ONG MAAT for Peace, ainsi que Gajmoula Boussif et Mina Laghzal, respectivement présidentes de l’Observatoire Sahara et de la Coalition des ONG Sahraouies.

Une initiative portée par des acteurs du terrain

Ensemble, ils transmettent leur expérience du terrain, leurs outils de mobilisation, et leur vision d’un développement durable ancré dans la dignité humaine. Leur objectif : former une nouvelle génération d’étudiants conscients des enjeux des droits humains dans des contextes de tension, tout en déconstruisant certains récits sur la situation au Sahara.

Au fil des jours, les jeunes participants ne se contentent pas d’écouter. Ils s’expriment, interrogent, débattent. Lors des événements parallèles organisés en marge de la session onusienne – notamment la conférence du 25 juin sur le «Droit au retour librement consenti» et le panel du 27 juin sur les «Droits humains dans les zones de conflit armé», tenu au Club Suisse Alpine – plusieurs d’entre eux prennent la parole.

Ils dénoncent les violations persistantes dans les camps de Tindouf, interpellent les ONG présentes, et plaident pour que ces réalités ne soient plus ignorées par la communauté internationale. Une prise de conscience forte, qui témoigne de l’impact de la formation et de la capacité de ces jeunes à s’impliquer dans les grands débats du monde.