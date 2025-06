Maroc : Le Forum de l’ISA maintient la participation d’Israël, 232 chercheurs boycottent

232 chercheurs au Maroc et dans d’autres pays ont lancé une pétition, appelant l’Association internationale de sociologie (ISA) à revoir la participation d’intervenants israéliens, lors du cinquième Forum mondial prévu du 6 au 11 juillet 2025 à l’Université Mohammed V de Rabat. Rendu public, ce lundi, l’appel annonce le boycott des signataires, en cas de maintien des communications israéliennes prévues. L’initiative est lancée au lendemain de la décision de l’ISA de geler l’adhésion de l’association israélienne de sociologie (ISS) en son sein.

Contacté par Yabiladi, un coordinateur de la campagne de mobilisation au Maroc affirme à notre rédaction que «le gel n’implique pas l’annulation de facto des interventions, d’autant que les concernés ne sont pas tous membres de l’ISS et que cela ne constitue pas le critère de base pour sélectionner les communications du Forum».

Dans leur appel, les 232 signataires pointent une «profonde contradiction de ce forum, qui choisit comme thème principal ‘Connaître la justice à l’ère de l’Anthropocène’, tout en organisant des interventions qui cherchent à blanchir les crimes d’extermination en cours [en Palestine, ndlr], en promouvant des récits contraires aux faits, ainsi qu’aux rapports et jugements internationaux concernant les crimes de l’entité sioniste».

Plus loin, les chercheurs affirment leur décision de boycott, «en raison de la participation d’institutions sionistes impliquées, d’une manière ou d’une autre, dans la guerre d’extermination en cours contre Gaza, et de la programmation d’interventions qui, à travers leurs résumés, semblent promouvoir des récits coloniaux».

L’initiative fait aussi écho aux appels lancés, la semaine dernière, par les campagnes palestinienne (PACBI) et marocaine (MACBI) pour le boycott académique et culturel d’Israël. Dans ce sens, les signataires accusent l’ISA d’enfreindre «les normes éthiques et scientifiques en plaçant sur une même plateforme ‘l’oppresseur et l’oppressé’».

«Nous appelons les institutions universitaires, en particulier les enseignants-chercheurs et les étudiants, à la vigilance et à condamner toute initiative de normalisation qui pourrait s’introduire dans les amphithéâtres des universités marocaines, lesquelles ont toujours dénoncé et résisté face aux crimes historiques de l’entité sioniste.» Appel de boycott du Forum mondial de sociologie

Une position en demi-teinte au sein de l’ISA

Consultée également par Yabiladi, la décision de l’ISA prise le 29 juin 2025 mentionne que l’instance, «dans le cadre de sa position publique contre le génocide des Palestiniens à Gaza, n’entretient aucune relation institutionnelle avec les institutions publiques israéliennes». «Nous regrettons que la Société israélienne de sociologie n’ait pas pris position clairement pour condamner la situation dramatique à Gaza. Dans une décision qui reflète l’extrême gravité de la situation actuelle, le Comité exécutif a décidé de suspendre l’adhésion collective de l’ISS», ajoute la déclaration.

Pour autant, l’ISA explique la participation des chercheurs israéliens au cinquième Forum mondial de sociologie par son «engagement en faveur de la liberté académique». Dans une réponse publique, l’instance a diffusé une déclaration, le 26 juin, assurant respecter «le droit de la société civile d’exprimer son désaccord et d’appeler au boycott». «Pour autant, l’association reste engagée pour son objectif de base : assurer une plateforme où les sociologues – quelles que soient leurs nationalités, affiliations institutionnelles ou positions politiques – peuvent interagir dans un dialogue ouvert et critique».

Alors que la bande de Gaza est en proie au génocide depuis le 7 octobre 2023, le cinquième Forum mondial de sociologie prévoit notamment un exposé, où l’un des trois chercheurs rattachés aux universités israélienne qualifie le Hamas d’«organisation terroriste» et mentionne le «déplacement» d’Israéliens à la suite des attaques du Hezbollah. A ce titre, le mouvement BDS Maroc à travers MACBI a rappelé qu’«en 2024, la Cour internationale de justice (CIJ) a jugé que l’occupation israélienne de Gaza et de la Cisjordanie était illégale et constituait un apartheid».

A la lumière de cette décision, «les experts des droits humains de l’ONU ont appelé à mettre fin aux liens universitaires qui soutiennent la présence illégale et le régime d’apartheid israéliens dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est», rappelle encore la MACBI.

La semaine dernière, le secrétariat du courant progressiste des professeurs et chercheurs au sein du Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNE-Sup) a lui aussi exprimé sa «profonde inquiétude des répercussions de l’annonce» du maintien de la participation des chercheurs israéliens par l’ISA.