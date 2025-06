À Genève, le Maroc met en avant son engagement en faveur du climat et des droits humains

Le 30 juin 2025, à l’occasion de la 59ᵉ session ordinaire du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) du Maroc est intervenu lors du panel annuel sur les impacts des changements climatiques sur les droits humains. Organisé au Palais des Nations dans une ville de Genève qui étouffe sous la canicule, ce rendez-vous international a permis au Maroc de réaffirmer son rôle de leader dans la défense d’un droit fondamental : celui de vivre dans un environnement sain.

Dans sa déclaration, le CNDH a mis en avant l’engagement du Royaume à respecter ses obligations internationales en matière de climat et de droits humains. Il a souligné l’interdépendance entre justice climatique et justice sociale, plaidant pour une transition équitable qui protège les droits des populations les plus vulnérables.

Le Conseil a insisté sur la nécessité d’intégrer systématiquement l’évaluation des impacts sur les droits humains dans toute stratégie d’investissement ou de réponse au changement climatique. Une approche participative, impliquant la société civile et les institutions de protection des droits humains, est selon lui essentielle pour garantir l’efficacité et l’équité des politiques environnementales.

Saluant les avancées du Maroc en matière de protection sociale et de sauvegarde de l’emploi dans un contexte climatique de plus en plus contraignant, le CNDH a formulé plusieurs recommandations concrètes, parmi lesquelles :

L’unification des textes législatifs relatifs à la protection de l’environnement dans un cadre juridique cohérent, garantissant une réelle effectivité des droits humains ;

Le renforcement de la coordination entre les acteurs institutionnels pour cibler en priorité les populations les plus vulnérables ;

Le développement de solutions économiques alternatives, durables et créatrices d’emplois ;

Le soutien aux petites et moyennes entreprises afin d’améliorer leur résilience face aux nouvelles normes environnementales.

En conclusion, le CNDH a plaidé pour un renforcement de la coopération internationale, soulignant que les réponses aux défis climatiques doivent être collectives, inclusives et solidaires.