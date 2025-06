Le Maroc séduit les touristes indiens avec un voyage FAM exclusif

L’Office national marocain du tourisme (ONMT), en collaboration avec l’Association des tour-opérateurs sortants de l’Inde (OTOAI), a récemment organisé un voyage de familiarisation (FAM) exclusif pour renforcer les liens touristiques avec l’Inde.

Ce périple de huit jours a permis à une délégation d’agents de voyage indiens, de professionnels des médias et d’influenceurs de découvrir le riche patrimoine culturel du Maroc, ses offres de luxe et ses expériences touristiques variées.

L’itinéraire comprenait des voyages à bord du train à grande vitesse Al Boraq et des séjours dans des hôtels de classe mondiale tels que le Four Seasons Casablanca, le Fairmont Tazi Palace à Tanger, et l’Oberoi Marrakech.

Ce programme immersif a été conçu pour mettre en valeur le potentiel du Maroc en tant que destination de premier choix pour les voyageurs indiens en quête d’immersion culturelle, d’exploration historique et d’escapades de luxe.

Un atelier B2B tenu à Marrakech a offert une plateforme aux acteurs du tourisme marocain, pour mieux connaître les agents indiens et discuter de futures collaborations.

Ce voyage marque une étape clé dans les efforts du Maroc pour diversifier ses marchés touristiques et attirer les voyageurs indiens, un segment en croissance mondiale.