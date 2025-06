Jazzablanca 2025 : L’édition qui fait vibrer tout Casablanca au son du jazz

Dans le cadre du festival Jazzablanca, qui bascule désormais vers une programmation artistique étalée sur dix jours, du 3 au 12 juillet 2025, la métropole marocaine vibrera au son du jazz à différents endroits. En plus des scènes payantes 21 et Casa Anfa à Anfa Park, la ville accueillera un programme gratuit sur la scène Nouveau souffle au Parc de la Ligue arabe. Celle-ci abritera quatre concerts, entre desert blues, gnaoua, jazz et soul. Selon les organisateurs, l’idée est de repenser la scène publique en privilégiant «la proximité et la découverte», dans «une ambiance propice à l’écoute et un format à taille humaine».

Ainsi, les vendredis 4 et 11 et les samedis 5 et 12 juillet seront marqués respectivement par les prestations de Daraa Tribes, Mehdi Qamoum, Anas Chlih Quintet et Soukaina Fahsi. Par ailleurs, la Fanfare en ville promet un prélude musical collectif et itinérant, durant lequel Casablanca se mettra au rythme de la Nouvelle-Orléans, sous la houlette du tromboniste et chanteur américain Glen David Andrews.

«La formation déambulera les jeudis 3 et 10, vendredis 4 et 11 et samedis 5 et 12 juillet, entre la Corniche d’El Hank, le centre-ville et Ain Diab, pour animer Casablanca au rythme du jazz, du funk et du gospel», indiquent les organisateurs, dans un communiqué. La fanfare se déroule respectivement de la mosquée Hassan II à El Hank (Phare), du Rick’s café au Marché central, et d’Anfa Place à l’Hôtel Suisse.

En plus de la programmation gratuite, cette 18e édition de Jazzablanca promet «une expérience complète entre les concerts» Anfa Park. Jeudi 3 juillet, l’ouverture y est prévue avec El Comité (Cuba) sur la Scène 21, Hindi Zahra (Maroc) puis Seal (Royaume-Uni) sur Casa Anfa. Le lendemain, le lieu abritera les prestations de Marcin (Pologne), de Seu Jorge (Brésil) et de Kool & The Gang (États-Unis).

Samedi 5 juillet, les festivaliers y ont rendez-vous avec Nubya Garcia (Royaume-Uni), Caravan Palace (France) et Black Eyed Peas (États-Unis). Dimanche 6 juillet sera marqué par les concerts de Salif Keita Acoustic (Mali) et Aïta Mon Amour (Maroc / Tunisie). Lundi 7 juillet se produiront Emel (Tunisie) et Jordan Rakei (Nouvelle-Zélande / Royaume-Uni), tandis que mardi 8 juillet connaîtra les spectacles de Waaju et Majid Bekkas trio (Royaume-Uni / Maroc), ainsi qu’Ezra Collective (Royaume-Uni).

Mercredi 9 juillet, les mélomanes retrouveront Alfa Mist (Royaume-Uni) et Tif (Algérie / France), suivis le lendemain et Faraj Suleiman Jazz Quintet (Palestine), de Cory Henry & The Funk Apostles (États-Unis) et de Parcels (Australie). Vendredi 11 juillet, Dominique Fils-Aimé (Canada), Oum (Maroc) et Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange (Liban / France) se succèderont toujours à Anfapark.

Enfin, le samedi 12 juillet sera marqué par les concerts de Jupiter & Okwess (RDC), Hamid El Kasri & Mehdi Nassouli + Guests (Maroc) etMacklemore (Etats-Unis).