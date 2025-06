L'Association Sociologique Marocaine a réussi à suspendre l'adhésion d'Israël à l'Association Internationale de Sociologie

Au cœur de la polémique suscitée par l'annonce de la participation d'universitaires israéliens au Cinquième Forum Mondial de Sociologie, prévu à l'Université Mohammed V de Rabat du 6 au 11 juillet 2025, l'Association Internationale de Sociologie a pris une décision radicale : suspendre l'adhésion de l'Association Israélienne de Sociologie, excluant ainsi ses membres de cet événement académique.

Cette décision a été confirmée par Driss Essanhaji, professeur de sociologie à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès et membre du conseil de l'Association Marocaine de Sociologie (AMS). Dans un post publié sur sa page Facebook, il a déclaré : «Il y a deux jours, nous avons discuté au sein du conseil de l'Association Marocaine de Sociologie, hôte du forum, sur la nécessité d'exprimer notre refus de la participation des universitaires israéliens.» Il a ajouté : «Cependant, la discussion n'a pas pu aboutir à l'époque en raison de l'absence d'une position claire de l'Association Internationale organisatrice. Cela nous a poussés à poursuivre le dialogue et la négociation, aboutissant à cette décision sans précédent de suspendre l'adhésion de l'Association Israélienne de Sociologie.»

Essanhaji a précisé qu'une déclaration officielle de l'Association Internationale de Sociologie est attendue dans les heures ou jours à venir.

Accueillir le Forum ne signifie pas accepter la violation des droits palestiniens

Dans une déclaration antérieure, l'AMS a affirmé que l'organisation du forum est conditionnée au respect des valeurs et principes qu'elle défend, notamment en ce qui concerne la cause palestinienne. «Depuis le début des préparatifs, l'association a exprimé, par ses structures ou ses membres, que l'accueil du forum ne peut se faire qu'en assurant le respect des valeurs marocaines et des positions qui y sont associées.»

L'association a également condamné «l'agression israélienne contre le peuple palestinien et tous les éléments de son existence», dénonçant «le génocide systématique pratiqué contre eux, visant leur droit à établir un État indépendant sur leur sol national et à exercer leur souveraineté et leur dignité». Elle a appelé la communauté internationale à «assumer ses responsabilités pour arrêter ces crimes et garantir les droits légitimes du peuple palestinien, au service de la paix régionale et mondiale».

L'association a souligné que le respect de l'éthique académique, tel que stipulé dans les lois de l'Association Internationale de Sociologie, exige l'adhésion aux pactes internationaux pertinents, en particulier concernant la question palestinienne lors de la sélection et de la programmation des conférences.

L'AMS a également insisté sur le fait que son engagement envers l'Association Internationale depuis sa candidature pour accueillir le forum ne saurait être interprété comme une acceptation de toute forme de promotion de récits qui minent les droits du peuple palestinien.

Elle a conclu sa déclaration en affirmant que les pratiques israéliennes actuelles envers les Palestiniens «obligent à ne pas accueillir d'affiliés de cette entité usurpatrice, même dans des contextes scientifiques et académiques, en adhésion aux positions officielles du Maroc, au respect des sentiments des Marocains, et à la préservation des liens historiques et culturels qui l'unissent à son environnement arabe et islamique».

Le Cinquième Forum Mondial de Sociologie, axé sur le thème «La Connaissance de la Justice dans l'Anthropocène», réunira plus de 4 500 chercheurs de près de 100 pays pour débattre des défis critiques de notre époque.

La cérémonie d'ouverture de cet événement se tiendra au Théâtre National Mohammed V, tandis que les sessions académiques se dérouleront principalement à la Faculté des Sciences de l'Éducation et à la Faculté des Sciences Économiques, Juridiques et Sociales dans le quartier Madinat al Irfan à Rabat. La cérémonie de clôture aura lieu à l'École Mohammedia des Ingénieurs.