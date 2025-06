Mercato : Arsenal se détourne de Bilal El Khannouss, Leverkusen à l’affût

L’avenir de Bilal El Khannouss semble se dessiner loin de l’Angleterre. Le milieu de terrain marocain ne figurerait plus parmi les priorités d’Arsenal. D’après la presse britannique The Sun, le club londonien concentre désormais son attention sur Eberechi Eze, Martin Zubimendi et Christian Norgaard, tous pressentis pour renforcer l’entrejeu laissé vacant après le départ de Jorginho vers Flamengo et l’incertitude entourant Thomas Partey.

Un temps considéré comme un profil compatible avec les besoins des Gunners, l’international marocain formé à Genk paraît aujourd’hui écarté du projet sportif du club de l’Emirates Stadium.

En revanche, son profil séduit toujours en Bundesliga. Erik ten Hag, nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen, envisagerait de le recruter pour pallier le départ de Florian Wirtz. La présence d’Amine Adli dans l’effectif du champion d’Allemagne pourrait peser dans la balance. Une piste à suivre de près.