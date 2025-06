Tourisme : L'Afrique séduit les voyageurs musulmans, la France perd du terrain

La France ne figure plus parmi les pays les plus attractifs pour les voyageurs musulmans, selon l’édition 2025 du Global Muslim Travel Index (GMTI). Ce classement de référence, élaboré par Crescentrating en partenariat avec Mastercard, évalue chaque année, depuis 2015, les destinations les plus adaptées au tourisme dit "muslim-friendly".

Le rapport, qui couvre désormais 153 pays, révèle un recul notable de plusieurs destinations occidentales. La France mais aussi la Suisse, la Belgique ou encore les États-Unis, sont exclues du classement. À l’inverse, des pays comme le Kenya, la Nouvelle-Zélande ou le Liban gagnent en visibilité.

L'Asie-Pacifique et l'Afrique confirment leur montée en puissance. La Malaisie, la Türkiye et l’Arabie saoudite conservent leur position en tête du palmarès.

En 2024, près de 176 millions de voyages ont été effectués par des touristes musulmans, soit une progression de plus de 25 % en un an. D'ici 2030, ils devraient atteindre 245 millions de voyages, représentant un marché de 230 milliards de dollars.