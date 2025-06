Diaspora #395 : Hicham Amrani, un Marocain qui forme l'élite à l'art oratoire dans les pays du Golfe

Des ruelles historiques de Fès aux plateformes de formation du Golfe, en passant par les amphithéâtres de la Faculté des Lettres jusqu'à la signature de son premier ouvrage au Salon International du Livre de Sharjah, l'expatrié marocain Hicham Amrani a tracé un parcours unique où la passion pour l'apprentissage croise son amour du contact humain.

De Fès aux États-Unis

Né à Fès en 1975, Hicham Amrani a poursuivi ses études en anglais à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, située dans la capitale scientifique du Maroc. Diplômé en 1999, il décide de s'aventurer au-delà des frontières. C'est ainsi qu'il s'envole pour Orlando, en Floride, dans le cadre d'un programme d'échange culturel, où il travaille pendant un an comme représentant culturel chez Disney. Cette expérience s'avère être une porte d'entrée vers des horizons inattendus.

Dans un entretien à Yabiladi, Hicham confie qu' «après cette année, grâce à une bourse généreuse, j'ai intégré l'Université de Pennsylvanie.» En effet, il s'inscrit à un master en sciences politiques tout en étudiant l'arabe et d'autres matières. «Les études n'étaient pas simples, mais j'ai surmonté les obstacles, car je rêvais d'étudier en Amérique depuis mes premières années universitaires au Maroc.»

Il poursuit ensuite à la London School of Economics pour un doctorat en relations internationales. Cependant, des circonstances imprévues l'amènent à suspendre ses études, le conduisant aux Émirats Arabes Unis. «Je suis allé aux Émirats pour rendre visite à mon frère qui y réside, puis j'ai travaillé dans les relations publiques, la communication stratégique et le marketing pendant deux ans. Ensuite, j'ai migré au Canada, où j'ai passé trois ans et demi dans le secteur financier, avide d'acquérir plus d'expérience», raconte-t-il.

Au Canada, il a obtenu des certificats et diplômes dans le domaine financier, ce qui a enrichi ses domaines de compétences. «Mais, je savais que je ne poursuivrais pas ma carrière dans la finance, car je suis plus attiré par les domaines créatifs», souligne-t-il.

Saisir les opportunités qui se présentent

Hicham retourne rapidement aux Émirats, motivé par trois raisons : son réseau existant, sa maîtrise de l'anglais en tant que langue de travail, et son ambition de s'impliquer dans une région en plein essor économique et technologique. Il rejoint «APCO Worldwide», une grande entreprise américaine de communication stratégique, où il travaille comme consultant pour des institutions gouvernementales locales et fédérales. Il se fait un nom dans le Golfe en tant qu'expert de la communication.

«Au sein de cette entreprise, un événement a marqué un tournant décisif dans ma carrière. Nous avons reçu un appel d'une personnalité éminente se préparant à un discours lors d'un forum mondial, qui avait besoin d'un coach professionnel. Mon directeur m'a confié cette mission, et j'ai accepté le défi sans hésiter. J'ai toujours cru que dans notre domaine, il n'y a pas de place pour 'je ne sais pas'. J'encourage mon équipe à affronter les défis avec assurance, car le progrès commence par le courage d'essayer.» Hicham Amrani

À cette époque, Hicham formait des personnes médiatiques pour faire face aux caméras et de gérer les questions politiques délicates. Après une semaine de formation intensive, l'officiel l'a remercié, affirmant que son discours avait été un succès. Ce dernier a même transmis le contact de Hicham à ses connaissances, ce qui a marqué un tournant dans sa carrière, passant de la consultation à la formation en l'espace de huit mois.

Progressivement, Hicham commence à travailler avec des personnalités influentes de la sphère publique et devient un formateur certifié pour plusieurs figures notables de la région. «Grâce à Dieu et à la satisfaction de mes parents, j'ai trouvé ma place dans le domaine de la formation, où j'ai continué à me former en obtenant de nombreux certificats dans un environnement qui valorise l'art de la communication, allant au-delà des techniques de présentation pour influencer l'opinion publique», explique-t-il.

Ses services s'étendent à d'autres pays du Golfe. «En 2015, j'ai décidé de créer ma propre entreprise pour proposer des programmes de formation et des consultations stratégiques en communication et leadership», ajoute-t-il.

La COVID ouvre la porte à l'écriture

«Pendant le confinement dû à la pandémie de COVID, je me suis retrouvé, comme tout le monde, avec un temps libre inhabituel. Un soir, j'ai soudainement ouvert mon ordinateur portable pour commencer à écrire. En une session, j'ai terminé dix pages. Deux jours plus tard, en relisant, j'ai senti que ce texte était la graine d'un projet plus vaste. J'ai envoyé le texte à un ami anglais dont j'apprécie l'avis, et il m'a dit : Continue, cela mérite d'être publié.» Hicham Amrani

En 2023, Hicham finalise son livre avec minutie. Intitulé «SPEAK LIKE A VIP: A Practical Guide to Mastering the Art of Public Speaking», l'ouvrage est publié au moment du Salon International du Livre de Sharjah en novembre 2024. Il note que «la publication a été rendue encore plus spéciale par une coïncidence inoubliable : le Maroc était l'invité d'honneur de cette édition.»

Hicham exprime sa profonde fierté de représenter son pays lors d'un tel événement culturel international, ajoutant que la joie des organisateurs du pavillon marocain d'accueillir un auteur marocain publiant son livre depuis le cœur des Émirats Arabes Unis témoignait de l'impact de son travail. Le livre a suscité un intérêt considérable, et il a reçu de nombreux encouragements à poursuivre dans cette voie. Sur Instagram, il partage des éléments de son livre pour initier le dialogue avec les internautes dont beaucoup ont acheté le livre.

Hicham travaille actuellement à la traduction de son livre en arabe, avec l'intention de lancer cette version lors de l'édition 2025 du Salon International du Livre de Sharjah. «J'ai hâte d'organiser une séance de dédicace au Maroc, que ce soit au Salon International du Livre de Rabat ou lors d'un autre événement culturel. Ce serait un honneur pour moi», confie-t-il.

Le Maroc dans le coeur

Cette année, Hicham a rejoint un programme de master en neurosciences et psychologie au King's College de Londres. «Ce master est une extension naturelle de mon domaine de prédilection. Une partie importante de mon travail se concentre sur la compréhension de la personnalité humaine, notamment en ce qui concerne la peur, le stress et les mécanismes de réponse psychologique. C'est aussi ce que j'ai abordé dans la première partie de mon livre», explique-t-il.

«Aujourd'hui, j'étudie pour comprendre plus profondément le fonctionnement du cerveau, son impact sur le comportement et la prise de décision, et la relation entre tout cela et le succès ou l'échec, en particulier à travers le prisme de la communication, du leadership et dudéveloppement personnel.» Hicham Amrani

Hicham Amrani maintient un lien fort avec son pays d'origine, le Maroc. «Chaque fois que j'en ai l'occasion, je m'assure de parler du Maroc, de son histoire, de ses monuments et de ses coutumes, car je crois que chaque individu est un ambassadeur de son pays, même sans titre officiel», souligne-t-il.

En 2018, il a organisé sa première conférence au Maroc, intitulée «La Conférence sur le Bonheur et le Développement Humain», à Casablanca. L'événement a connu une participation et une interaction remarquables. «J'aspire à organiser d'autres sessions, mais la difficulté de coordonner entre deux pays freine la poursuite de l'initiative», regrette-t-il.