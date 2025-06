Un fugitif français recherché pour tentatives d’assassinat serait réfugié au Maroc

Adel B., 25 ans, a de nouveau échappé à la mort. Dans la soirée du 22 juin, il aurait été pris pour cible à Garges-lès-Gonesse, en banlieue parisienne, lors d’une fusillade qui a fait trois blessés. Il s’agirait de la quatrième tentative d’assassinat contre lui en trois ans.

Selon les premiers éléments de l’enquête, ce jeune homme et plusieurs membres de sa famille seraient les cibles régulières d’un réseau de tueurs à gages, agissant sur ordre d’un certain "Mareko Scarla", un détenu français de 23 ans, connu des services pour son implication dans le grand banditisme et le trafic de drogue.

Mais les regards se tournent aujourd’hui vers un autre suspect : Akim A., surnommé "Kimo". Il aurait commandité cette traque meurtrière. Âgé de 25 ans, il serait en fuite au Maroc, selon des sources judiciaires françaises. Il fait l’objet d’un mandat d’arrêt international, informe Le Parisien.

Les faits seraient liés à un conflit ancien entre familles rivales, qui aurait dégénéré en règlements de comptes sanglants. Le frère et le beau-père d’Adel ont déjà perdu la vie dans des attaques similaires. Plusieurs suspects ont été mis en examen, notamment pour meurtre en bande organisée.

La justice française tente d’identifier les complicités, y compris en détention. Malgré un isolement strict, Mareko aurait continué à piloter des opérations criminelles depuis sa cellule. Un téléphone portable a été saisi récemment dans sa prison.

Une coopération judiciaire pourrait être engagée si la présence du suspect au Maroc est confirmée.