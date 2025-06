Rabat : Interpellation d’une étudiante affiliée à "Daech" pour plan terroriste avorté (BCIJ)

Le Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ) a interpellé, vendredi à Rabat, une étudiante affiliée à l'organisation terroriste "Daech", pour son implication présumée dans la préparation et la planification d’un projet terroriste extrêmement dangereux visant à porter atteinte à l’ordre public.

La mise en cause, âgée de 21 ans, a été arrêtée grâce à une coordination entre la DGST et les services de renseignements français, ce qui a permis de surveiller ses activités et d’anticiper son passage à l’acte.

L’enquête révèle qu’elle avait acquis des compétences dans la fabrication d’explosifs et de poisons, et s’était procuré du matériel en vue d’un attentat ciblant un lieu de culte à Rabat.

La perquisition a permis la saisie de produits inflammables, de manuscrits à caractère extrémiste et d’ouvrages prônant le fanatisme et le radicalisme.

Placée en garde à vue sous la supervision du Parquet en charge des affaires de terrorisme, elle fait l’objet d’une enquête pour identifier les responsables de son enrôlement et ses liens éventuels avec d'autres réseaux terroristes.

Cette opération illustre l’efficacité des actions proactives menées pour contrer les menaces terroristes, et souligne l’importance de la coopération sécuritaire entre la DGST et les services de renseignement partenaires.