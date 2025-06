Islamophobie et racisme en France : Des étudiants d'une grande école de commerce brisent le silence

À l’emlyon business school, classée parmi les meilleures écoles de commerce françaises, plusieurs étudiants ont dénoncé une série de comportements discriminatoires ayant marqué l’année scolaire 2023-2024, rapporte une enquête réalisée par Mediapart. Après une longue période de silence, la parole se libère.

«C’est dans ton intérêt comme du mien que la vidéo ne sorte pas du groupe», écrit le président d’une association étudiante influente, illustrant ce que certains décrivent comme une véritable «omerta» au sein de l’école.

Lors d’un week-end organisé par le Ski Club, le 8 juin 2024, des vidéos ont circulé montrant des scènes jugées islamophobes et racistes. Des étudiants miment une prière musulmane sur fond de musique intitulée El Djihad, avec les mots «PassAllah» en surimpression. «On a peur d’être considérés comme des “balances”, et que ça retombe sur les étudiants racisés des futures promotions. Mais il faut que ça cesse», confie une élève à Mediapart. Une autre étudiante confie qu'elle «était en week-end avec des amis de promotion quand [elle] a vu ces stories». «On y voit du bizutage, des actes islamophobes et antichrétiens… On a halluciné», se remémore-t-elle.

Ces images ont été diffusées à plus de 1 500 étudiants. Si l’administration affirme avoir réagi en sanctionnant certains responsables, elle reste floue sur les mesures précises. Deux étudiants auraient été exclus du Ski Club pour l’année suivante. Toutefois, aucune annonce publique n’a été faite.

Par ailleurs, d'autres faits sont venus s'ajouter : insultes anti-arabes sur des tableaux, émojis algériens postés en réponse à des accusations de vol, remarques xénophobes lors d’un événement associatif ou encore une reconstitution controversée de la conférence de Berlin. L'établissement affirme avoir mené des enquêtes, mais conclut parfois à l’absence de preuves exploitables.

«L’école nous dit que ce n’est pas acceptable, mais en même temps elle nous demande si on veut vraiment nuire à l’image de notre diplôme», révèle une élève interrogée par le média français, pointant du doigt la pression insidieuse exercée par l'établissement.

Malgré ces scandales, l’école de management de Lyon continue de briller dans les classements. En octobre 2024, L’Étudiant l’a placée en deuxième position des écoles de commerce françaises. Mais pour certains, ces événements révèlent un «système qui s’auto-entretient», alimenté par le copinage et le manque de transparence dans la gestion des associations.