Un drone des FAR a touché les éléments du Polisario ayant tiré des roquettes sur Es-Smara

Un nouvel épisode s'ajoute à l'attaque perpétrée ce vendredi 27 juin par des éléments armés du Polisario, visant des cibles civiles à Es-Samara. Les auteurs des cinq projectiles lancés n'ont pas réussi à rejoindre les camps de Tindouf sains et saufs.

«Un drone des Forces armées royales, engagé dans une mission de surveillance de routine dans la région, a immédiatement pris en chasse le véhicule transportant les assaillants du Polisario responsables de l'attaque de ce vendredi. Un missile tiré par l'appareil sans pilote des FAR a complètement détruit le véhicule et ses occupants. Le bilan exact de cette frappe aérienne, qui s'est déroulée à l'est du Mur des Sables, reste à déterminer», confie à Yabiladi une source sécuritaire marocaine.

Quelques instants avant ce bombardement, des membres du Polisario, à bord d'un véhicule, ont tiré cinq roquettes, probablement d'origine iranienne, sur la ville d'Es-Samara. L'un des projectiles est tombé près d'une caserne de la MINURSO, mais sans causer de victimes ni de dégâts matériels.