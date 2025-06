Fondation Hassan II : 960 enfants marocains du monde bénéficieront du camp culturel à l'été 2025

La Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l'Étranger annonce la 26e édition du programme «Séjour Culturel» qui se tiendra durant l'été 2025 au centre socio-culturel de Kénitra, du 5 juillet au 19 août. Ce programme éducatif et culturel a pour objectif de renforcer le lien des enfants marocains expatriés avec leur pays d'origine, en renforçant leur identité culturelle à travers une expérience estivale mêlant divertissement, apprentissage et découverte du patrimoine marocain.

Pour cette édition, 960 enfants âgés de 9 à 13 ans participeront, répartis en quatre groupes pour des sessions de dix jours chacune : du 5 au 14 juillet, du 17 au 26 juillet, du 29 juillet au 7 août et du 10 au 19 août.

Les jeunes participants viennent de divers horizons, notamment de France, de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, du Royaume-Uni, de Tunisie, de Libye, de Mauritanie, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Canada, des États-Unis et de Palestine.

Le programme propose une riche palette d'activités artistiques, éducatives et sportives. Les enfants pourront participer à des ateliers d'éducation artistique, visiter des sites culturels tels que le Musée Mohammed VI et la Vallée du Bouregreg, ainsi qu'assister à des projections de films et à des soirées culturelles. Des activités sportives variées, telles que le football, la natation, le handball, le volley-ball et les jeux vidéo, sont également au programme, certaines se concluant par des compétitions et des prix symboliques.

Lancé en 1998, le programme «Séjour Culturel» a déjà bénéficié à plus de 17 782 enfants sur un total de 20 607 places disponibles, atteignant un taux de réalisation de 91 %. On note une participation masculine plus élevée (65 %), bien que la représentation féminine soit en constante augmentation ces dernières années.