Terrorisme : Les conséquences d'une inscription du Polisario sur la liste FTO aux Etats-Unis

La proposition de représentants Républicain et Démocrate visant à inscrire le Front Polisario sur la liste américaine des organisations terroristes étrangères bouscule les lignes diplomatiques autour du dossier saharien. Si elle ne suffit pas, en soi, à déclencher la désignation, elle crée une pression inédite sur le Département d’État. Quels effets concrets une telle mesure pourrait-elle avoir sur le mouvement sahraoui, ses soutiens internationaux — à commencer par l’Algérie — et le traitement du conflit au sein des instances multilatérales ? Décryptage d’un tournant potentiel, entre droit, stratégie et diplomatie.