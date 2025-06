Espagne : Movistar Plus+ diffuse une série documentaire sur la crise de l'îlot Leila

La plateforme espagnole Movistar Plus+ a récemment dévoilé une nouvelle série documentaire intitulée «Perejil» (Îlot Leila). Composée de trois épisodes, cette série éclaire les facettes du conflit diplomatique qui a opposé l'Espagne au Maroc en 2002, à travers de nombreux témoignages.

D'après les médias espagnols, la série s'efforce de retracer les détails du bras de fer survenu le 11 juillet 2002. Cet incident a déclenché dix jours de fortes tensions entre les deux nations, se soldant par des négociations diplomatiques complexes impliquant l'Union européenne, l'OTAN, les États-Unis et la France.

Réalisée par Tian Riba, la série s'appuie sur plus de 40 témoignages, dont ceux de figures politiques espagnoles majeures qui ont joué un rôle clé durant la crise. Parmi elles figurent José María Aznar (alors Premier ministre), Federico Trillo (ministre de la Défense), Ana Palacio (ministre des Affaires étrangères), Jorge Dezcallar (directeur du Service de renseignement espagnol) et Richard Armitage (alors secrétaire d'État adjoint des États-Unis). Des hauts responsables des corps diplomatiques d'Espagne, de France et du Maroc, ainsi que des experts et des militaires des trois pays, ont également apporté leur contribution à la série.

Ces témoignages sont enrichis par des reconstitutions dramatiques et des images d'archives, offrant ainsi une «perspective inédite» sur les événements.