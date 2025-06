Alerte incendies de forêt au Maroc : risque extrême du 27 juin au 4 juillet 2025

L'Agence nationale des eaux et forêts a émis aujourd'hui un nouveau bulletin d'alerte, mettant en garde contre un risque élevé d'incendies de forêt entre le 27 juin et le 4 juillet 2025. Ce bulletin précise que plusieurs régions du pays sont exposées à des niveaux de risque divers.

Cette alerte s'inscrit dans le cadre des efforts proactifs de l'agence pour lutter contre les incendies à l'échelle nationale. Elle repose sur des données scientifiques précises, prenant en compte le type de couverture forestière et son inflammabilité, ainsi que les prévisions climatiques et les conditions topographiques propres à chaque région.

Selon la classification de l'agence, un niveau de risque extrême a été signalé dans les régions de Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache, Chefchaouen, Taza, Taounate, Al Hoceima, Kénitra, Béni Mellal, Azilal, Skhirat-Témara, Salé, Rabat et Khémisset.

Les régions de M'diq-Fnideq, Tétouan, Fahs-Anjra, Sefrou, Khénifra, Ifrane, Agadir-Ida Ou Tanane, Taourirt, Oujda-Angad, Nador, Berkane et Driouch sont quant à elles placées sous un niveau de risque élevé.

Par ailleurs, un risque modéré est noté à Sidi Slimane, Meknès, Essaouira, Benslimane et Taroudant.

Dans son communiqué, l'agence exhorte tous les citoyens, notamment ceux résidant près des zones boisées, ainsi que les travailleurs, vacanciers et visiteurs, à faire preuve de la plus grande vigilance. Elle appelle à éviter tout comportement susceptible de provoquer des incendies et insiste sur l'importance de signaler immédiatement toute fumée ou activité suspecte aux autorités locales compétentes.

Ces mesures s'inscrivent dans une stratégie proactive visant à atténuer les effets du changement climatique et à renforcer la protection des ressources forestières nationales.